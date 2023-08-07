Міноборони затвердило літні однострої для жінок

Міністерство оборони України затвердило зразок літньої військової форми для військовослужбовиць Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє сайт міністерства у суботу, 5 серпня.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська", - розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в моделі однострою було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовиць, які брали участь у випробуваннях форми.





Міністр зазначив, що жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні та й наразі є в арміях далеко не усіх держав. "Тож, можна сміливо говорити, що ми серед лідерів", - підкреслив Резніков.

Він також повідомив, що триває робота над впровадженням жіночого бронежилета, вже є перші зразки, триває їхнє вивчення на відповідність технічній специфікації.

В міноборони нагадали, що у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч військовослужбовиць, з них близько п'яти тисяч перебувають на передовій.