Прозорі іспити на водійські права: Пілотний проєкт розширили ще на 4 області

Проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійські права у сервісних центрах МВС розширено ще на 4 області України - Рівненську, Житомирську, Кіровоградську і Сумську.

"Відсьогодні проєкт забезпечення прозорих умов складання іспитів розширюється ще на чотири області: Рівненську, Житомирську, Кіровоградську та Сумську. До цього він уже два місяці успішно триває у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях. Цей проєкт передбачає оптимізацію екзаменаційної діяльності в регіонах, запровадження системи онлайн-запису на практичний іспит, а також технічне переоснащення класів та автівок для приймання іспитів", - заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик під час робочого візиту до Рівного.

На меті проєкту - забезпечення прозорих умов для кандидатів у водії, запровадження сучасних систем відео- та аудіофіксації усіх процесів під час складання іспитів та створення зручної системи попереднього запису на іспити.

Контроль і нагляд за процесами дасть кандидатам у водії більше інструментів для оскарження результатів за потреби. Автопарк сервісних центрів МВС для складання іспитів зазнає переоснащення і частина транспортних засобів переміщується з одних населених пунктів до інших. Також завдяки функціоналу е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС тепер можна записатись на практичний іспит - це скорочує кількість візитів до сервісного центру МВС для отримання цієї послуги з двох разів до одного. Раніше у цих сервісних центрах МВС та поки що в інших областях, аби записатись на іспит потрібно отримати талон у терміналі.

Інші сервісні центри МВС у восьми областях продовжують надавати всі види послуг сервісних центрів МВС, окрім приймання теоретичних та практичних іспитів.

Також від 1 серпня змінився термін між спробами складання. Після невдалої спроби на 11 день можна повторно приходити на екзамен. Якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит, то тепер є 10 днів на повторення. Раніше було 5 днів - на шостий дозволялось повторно складати.

"Із 29 жовтня буде дозволено самопідготовку до теоретичного іспиту. Тобто, в людей буде вибір: вчити правила дорожнього руху самостійно чи в автошколі з професійним викладачем. Нагадаю, що теоретичний іспит у сервісному центрі МВС - це перевірка знань: правил дорожнього руху, основ будови авто і основ надання домедичної допомоги. І без успішного складання теорії у нас не можна в Україні починати навчання за кермом автомобіля. Теорія відокремлена від практики. І виїжджати на дороги не можна, поки кандидат у водії не підтвердив, що засвоїв теорію", - пояснив Рудик.