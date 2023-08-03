У застосунку «Київ Цифровий» стало можливим створювати QR-квитки з проїзних - міськадміністрація

У київському міському мобільному застосунку "Київ Цифровий" з'явилася можливість створювати одноразові QR-квитки з проїзних - від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в четвер.

За словами керівника цифрової трансформації та заступника голови КМДА Петра Оленича, якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну картку, учнівський або студентський і забув пластик удома, то в розділі "Транспортна картка" можна створити QR-квитки, дійсні до кінця дня. Якщо пасажир не скористається створеним QR-квитком до опівночі, поїздка просто повернеться назад на транспортну картку.

Можливість доступна і для цифрової транспортної картки.

До оновленої версії застосунку "Київ Цифровий" додали й інші вдосконалення. Зокрема, на зображенні транспортної картки буде відображення і дійсного проїзного, і придбаного на наступний місяць. Також у разі помилкового прив'язування цифрової картки до пластикової банківської картки користувачі Android отримають персоналізоване пуш-повідомлення з проханням перепідв'язки. Крім того, додали захист від випадкового видалення картки.