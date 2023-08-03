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АНАЛІТИКА

Україна має лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування – Президент

23:46 02.08.2023 |

Україна

 

В Україні на сьогодні є лише 26 одиниць техніки для гуманітарного розмінування.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ, передає кореспондент Укрінформу.

"Окремий напрямок, без якого відновлення або трансформація просто неможливі, - це гуманітарне розмінування. Ми вже активно над цим працюємо, залучаємо допомогу партнерів. Є конкретні країни, які можуть допомогти, є конкретна техніка, яка нам потрібна, зокрема, це дрони та важкі машини для розмінування. Наразі їх у нашій країні лише 26. Це дуже мало. Потрібно більше", - сказав Зеленський.

Він додав, що куратори напряму гуманітарного розмінування є перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, українська компанія-виробник машини для підготовки ґрунту до розмінування отримала сертифікат відповідності, що дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.
 

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