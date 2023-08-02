Фінансові новини
- |
- 02.08.23
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Дію» повернули можливість змінювати місце проживання. Але не для всіх
12:24 02.08.2023 |
У застосунку "Дія" повернули послугу зміни місця проживання. Утім, скористатися нею наразі можуть не всі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Наразі сервісом можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Водночас Мінцифри спільно з Міноборони працюють над поширенням послуги й на чоловіків призовного віку.
Щоб змінити місце проживання, треба:
* бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;
* мати податковий номер;
* мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії";
* право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року;
* житло не має бути в іпотеці
Якщо людина має паспорт-книжку, то місце проживання можна змінити на порталі "Дія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
|Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС
|Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У «Дію» повернули можливість змінювати місце проживання. Але не для всіх
|Друге читання законопроєкту про медичний канабіс може бути у вересні - Радуцький
|Нові світлофори з'явилися на деяких вулицях Києва. Вони регулюють рух пішоходів та велосипедистів
|Після тестування єЧерги для автобусів послуга стане доступна на всьому західному кордоні – Шмигаль
|МВС скасувало обмеження на кількість спроб скласти практику для отримання водійський прав
|Більше половини коштів на відновлення Ірпеня розподілено без тендерів - TI Ukraine
Бізнес
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3
|Toyota стала найбільшим автовиробником у світі. Продано 5,4 млн машин.
|У Великій Британії поліцейський фургон зі штучним інтелектом виявляє водіїв, які користуються мобільними телефонами
|SpaceX цьогоріч вже здійснила 50 запусків — проти 61-го за весь 2022-й
|Представлено український розвідувальний дрон MINI SHARK - швидкість до 120 км/год, дальність передачі відеопотоку до 35 км
|У WhatsApp з'явилася можливість надсилати відеоповідомлення