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АНАЛІТИКА

Друге читання законопроєкту про медичний канабіс може бути у вересні - Радуцький

10:04 02.08.2023 |

Україна

 

Комітет Верховної Ради з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування до вересня може підготувати законопроєкт про легалізацію медичного канабісу до розгляду в другому читанні.

Про це голова Комітету Михайло Радуцький сказав у коментарі Укрінформу.

Він розповів, що народні депутати подали до другого читання законопроєкту 850 правок.

"Ми вже почали опрацьовувати цей документ. Якщо нічого не заважатиме, сподіваюсь, що до вересня підготуємо законопроєкт до розгляду в залі", - зазначив Радуцький.

Він висловив сподівання, що до кінця року парламент ухвалить законодавчий акт, а Президент України Володимир Зеленський його підпише.

Як повідомляв Укрінформ, 13 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
 

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