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Нові світлофори з'явилися на деяких вулицях Києва. Вони регулюють рух пішоходів та велосипедистів
09:39 02.08.2023 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
У столиці проводять експеримент з впровадженням суміжного світлофорного регулювання для пішоходів та велосипедистів. Відповідно до вимог, рух велосипедистів спеціальною доріжкою на регульованих перехрестях має забезпечуватися відповідними світлофорами.
Тому на перехрестях, де велосипедні доріжки суміжні з пішохідними тротуарами, до 1 листопада 2023 року встановили нові лінзи на світлофори із зображенням пішохода та велосипеда.
Нові світлофори з'явилися на перехрестях:
* просп. Степана Бандери - просп. Оболонський;
* вул. Прорізна - вул. Бориса Грінченка;
* вул. Івана Франка - вул. Богдана Хмельницького;
* вул. Спаська - вул. Волоська;
* вул. Оноре де Бальзака - вул. Рональда Рейгана (колишня вул. Теодора Драйзера);
* вул. Оноре де Бальзака - вул. Сержа Лифаря;
* вул. Оноре де Бальзака - вул. Олександри Екстер (колишня вул. Марини Цвєтаєвої);
* вул. Вікентія Беретті - просп. Червоної Калини (колишній просп. Володимира Маяковського).
Киян закликають надавати відгуки щодо експерименту на електронну пошту [email protected].
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