Після тестування єЧерги для автобусів послуга стане доступна на всьому західному кордоні – Шмигаль

Після тестування єЧерги для автобусів на ПП «Ягодин - Дорогуськ» послуга стане доступна на всьому західному кордоні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Розвиваємо систему єЧерга, яка вже працює для вантажних авто. Тепер вона буде доступна для рейсових автобусів. Відучора сервіс працює в тестовому режимі на україно-польському пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ». Після цього послуга буде доступна на всьому західному кордоні», - сказав Шмигаль.

За його словами, влада відновлює та розширює логістику до західних кордонів. Тиждень тому через річку Прут на кордоні з Румунією відкрили рух одним із найдовших тимчасових мостів. Він зведений на заміну аварійному.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 31 липня, почалося тестування електронної черги для перетину кордону автобусами на пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ».

У грудні 2022 року на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" запрацювала у межах пілотного проєкту електронна черга перетину кордону. У травні єЧерга повноцінно працювала на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.