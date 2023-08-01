Близько 6,2 мільйона українців перебувають за кордоном через війну - Мінекономіки

За даними Міністерства економіки України, близько 6,2 мільйона українців нині перебувають за кордоном. Вони виїхали через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

Про це заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила в ефірі програми "Укрінформ: вечірній стрім".





"Після повномасштабного вторгнення Україна стикнулася з безпрецедентною ситуацією. Зараз ми дійсно маємо велику внутрішню міграцію і велику зовнішню міграцію", - зазначила Бережна.

Заступниця міністра економіки поінформувала, що в Україні більше як 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Однак, за її словами, не всі громадяни, які були змушені залишити свої домівки, реєструються як ВПО.

"Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Європейського Союзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ", - додала Бережна.

Вона підкреслила, що зібрана інформація опрацьовується і звіряється з даними Державної прикордонної служби України, щоб отримати конкретну цифру.

"У Міністерстві економіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 мільйона осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення", - резюмувала заступниця міністра економіки.

Як повідомляв Укрінформ, громадянська мережа «ОПОРА» заявила, що станом на червень 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії за кордоном перебувало 8 млн 177 тисяч громадян України, що становить близько 20% населення, яке було до повномасштабної війни.