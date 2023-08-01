Фінансові новини
- |
- 01.08.23
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Близько 6,2 мільйона українців перебувають за кордоном через війну - Мінекономіки
11:52 01.08.2023 |
За даними Міністерства економіки України, близько 6,2 мільйона українців нині перебувають за кордоном. Вони виїхали через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.
Про це заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила в ефірі програми "Укрінформ: вечірній стрім".
"Після повномасштабного вторгнення Україна стикнулася з безпрецедентною ситуацією. Зараз ми дійсно маємо велику внутрішню міграцію і велику зовнішню міграцію", - зазначила Бережна.
Заступниця міністра економіки поінформувала, що в Україні більше як 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Однак, за її словами, не всі громадяни, які були змушені залишити свої домівки, реєструються як ВПО.
"Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Європейського Союзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ", - додала Бережна.
Вона підкреслила, що зібрана інформація опрацьовується і звіряється з даними Державної прикордонної служби України, щоб отримати конкретну цифру.
"У Міністерстві економіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 мільйона осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення", - резюмувала заступниця міністра економіки.
Як повідомляв Укрінформ, громадянська мережа «ОПОРА» заявила, що станом на червень 2023 року через повномасштабне вторгнення Росії за кордоном перебувало 8 млн 177 тисяч громадян України, що становить близько 20% населення, яке було до повномасштабної війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори під час війни та телемарафону. Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час воєнного стану
|Мобілізація строковиків, звільнення зі служби та виплати військовим: на які зміни чекати з 1 серпня
|США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
|Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Близько 6,2 мільйона українців перебувають за кордоном через війну - Мінекономіки
|Мобілізація строковиків, звільнення зі служби та виплати військовим: на які зміни чекати з 1 серпня
|Молдова ратифікувала будівництво Україною моста через Дністер
|В Ірпені за 5 днів надрукують на українському 3D-принтері приватний будинок
|На кордоні з Польщею запрацювала єЧерга для рейсових автобусів
|«Батьківщину-матір» у Києві перейменують
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari