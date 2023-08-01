В Ірпені за 5 днів надрукують на українському 3D-принтері приватний будинок

В Ірпені Київської області вперше в Україні зведуть приватний будинок за 3D-технологією на принтері українського виробництва. Про це повідомив Ірпінський міський голова Олександр Маркушин, передає пресслужба міської ради.

Будинок побудують для ірпінчанки Наталії, родина якої втратила оселю під час активних бойових дій у регіоні, а її чоловік загинув під Бахмутом.

"Кілька років тому вони разом з чоловіком Ярославом власноруч створили своє сімейне затишне житло, де щасливо жили з двома доньками до повномасштабної російської агресії. Багаторазові влучання вщент зруйнували їхню оселю. Після звільнення Ірпеня Ярослав поїхав на схід і віддав своє життя захищаючи Україну під Бахмутом", - йдеться у повідомлені.





Роботи вже офіційно стартували, після підписання меморандуму міська рада надала техніку для демонтажу та підготувала все для будівництва. Вже скоро будуть заливати фундамент та переходити до друку будинку.

Друк основи будинку триватиме 5 діб. У будинку передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Пізніше проведуть комунікації, ремонт та благоустрій подвір'я.







