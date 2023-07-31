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На кордоні з Польщею запрацювала єЧерга для рейсових автобусів
13:20 31.07.2023 |
На прикордонному пункті пропуску з Польщею Ягодин-Дорогуськ стартував тестовий режим перетину кордону за електронною чергою (єЧерга) для регулярних автобусних рейсів. Тестовий період дозволить опрацювати всі технічні аспекти перед масштабним запровадженням сервісу на інших пунктах пропуску, повідомляє пресслужба Агентства відновлення.
З 1 серпня для регулярних автобусних рейсів через Ягодин-Дорогуськ перетин кордону буде можливим лише після запису в електронній черзі.
На відміну від онлайн-черги для вантажівок, послуга для автобусів в умовах тестового періоду не пропонуватиме часу заїзду на пункт пропуску. Тобто водіям варто лише зареєструватися в системі та приїхати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.
"Черги з пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути після налаштування всіх процесів. Автобусні перевезення відбуватимуться лише згідно з єЧергою", - прокоментував заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Запис до єЧерги для автобусів можливий лише на сайті echerha.gov.ua з 31 липня. Для бронювання місця у черзі слід натиснути "Встати в чергу" та вибрати "Автобус", заповнити всі необхідні поля та підтвердити запис.
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