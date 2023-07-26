Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКЕК затвердила зміни до Національного плану нумерації
16:59 26.07.2023 |
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), ухвалила зміни до Національного плану нумерації України, що надасть змогу розблокувати й розпочати до кінця 2023 року процес надання адмінпослуг із видачі, переоформлення, продовження терміну дії дозволів на використання ресурсів нумерації.
Відповідне рішення №285 "Про розгляд проєкту наказу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) "Про затвердження Національного плану нумерації України" комісія ухвалила без зауважень на засіданні в середу після їхнього розгляду, повідомляється на сайті НКЕК.
При цьому наголошується, що це є одним з основоположних регламентних документів для галузі, а внесені зміни допоможуть вдосконалити національну систему нумерації, створити сприятливі умови для подальшого розвитку електронних комунікаційних мереж. Оновлення Національного плану нумерації також необхідне для впровадження сучасних і перспективних електронних комунікаційних послуг, особливо з урахуванням того, що востаннє будь-які зміни вносили до нього у 2010 році, пояснює регулятор.
Фінальна редакція проєкту Плану нумерації передбачає впровадження можливості розподілу та використання як двозначних, так і тризначних кодів мереж призначення, що надасть змогу більш ефективно розподіляти й використовувати обмежені ресурси нумерації та спростить вихід на ринок для нових постачальників мереж мобільного зв'язку під час розгортання мереж ємністю до 1 млн номерів.
Також передбачено збереження чинного 9-значного формату номерів мобільних операторів і збільшення ємності їхніх мереж до 10 млн номерів завдяки зняттю обмежень щодо використання "0" і "1" як перших цифр абонентських номерів. Також створюються умови для використання тризначних кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) для організації розгортання національних мереж М2М/IoT підвищеної абонентської ємності - до 1 млрд номерів формату Е. 164, йдеться в повідомленні.
Згідно з оновленим Планом нумерації, скасовують штучний поділ номерів 12X, 15XX, 16XX, 106ХХХ, 14ХХХХ на "скорочені" і "єдині скорочені" для спрощення їхнього подальшого розподілу та ефективнішого використання на мережах фіксованого та мобільного зв'язку. Також врегульовано питання використання скорочених номерів, перші цифри яких починаються від "2" до "9", шляхом включення нового визначення "внутрішньомережевий номер", який не є загальнодоступним для мереж загального користування, а може використовуватися для надання електронних комунікаційних послуг абонентам лише в електронній комунікаційній мережі (мережах) певного надавача послуг.
Актуалізовано назви служб екстреної допомоги, доступ до яких надається за номерами 101, 102, 103, 104 та 112, врегульовано особливості організації з'єднання з оперативно-диспетчерськими службами, що здійснюють екстрені комунікації, та з комунікаційними центрами "Служба 112", зокрема під час передавання інформації про місцезнаходження абонента за технологією AML/ELS.
Удосконалено розподіл ідентифікаторів Е.212, шляхом включення до Плану нумерації опису формату міжнародних ідентифікаторів абонентів мобільного зв'язку IMSI, що встановлений рекомендацією Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації для мереж загального користування та абонентів". Впроваджено можливість виділення дво- і тризначних кодів мереж мобільного зв'язку МNC.
Зазначається, що внаслідок імплементації затверджених змін суттєво знизиться кількість резервних двозначних кодів мереж призначення з 20 до трьох та будуть виведені з резерву 17 двозначних і 170 тризначних кодів, що будуть доступні для подальшого первинного розподілу у встановленому законодавством порядку, без узгодження з центральним органом виконавчої влади у сфері електронних комунікацій.
Серед іншого визначено опис та формат альфа-нумерологічного імені, а саме послідовність літер/символів або десяткових цифр в адресній частині текстового повідомлення або виклику, яка використовується для позначення відправника такого повідомлення або ініціатора виклику замість презентації номера.
"Затвердження нового Плану нумерації надасть змогу розблокувати та розпочати до кінця 2023 року процес надання адміністративних послуг з видачі, переоформлення, продовження строку дії дозволів на використання ресурсів нумерації", - пояснюється в повідомленні НКЕК.
При цьому нагадується, що протягом 2018-2023 років Держспецзв'язку неодноразово виносила План нумерації на громадські обговорення. У роботі над документом під керівництвом Української асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС" брали участь провідні оператори електронних комунікацій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НКЕК затвердила зміни до Національного плану нумерації
|У Києві оплачувати проїзд у транспорті тепер можна Apple Pay в «Експрес-режимі»
|Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
|71% українських біженців у Польщі планують повернутися додому, – ООН
|Країни-донори нададуть Україні $244 млн на закупівлю спецтехніки для гуманітарного розмінування - Свириденко
|Київ збільшив у п'ять разів допомогу підрозділам ЗСУ - місто виділяє ₴5 мільярдів
Бізнес
|My Netflix — нова функція для тих, кому складно шукати контент
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень