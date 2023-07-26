НКЕК затвердила зміни до Національного плану нумерації

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), ухвалила зміни до Національного плану нумерації України, що надасть змогу розблокувати й розпочати до кінця 2023 року процес надання адмінпослуг із видачі, переоформлення, продовження терміну дії дозволів на використання ресурсів нумерації.

Відповідне рішення №285 "Про розгляд проєкту наказу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) "Про затвердження Національного плану нумерації України" комісія ухвалила без зауважень на засіданні в середу після їхнього розгляду, повідомляється на сайті НКЕК.

При цьому наголошується, що це є одним з основоположних регламентних документів для галузі, а внесені зміни допоможуть вдосконалити національну систему нумерації, створити сприятливі умови для подальшого розвитку електронних комунікаційних мереж. Оновлення Національного плану нумерації також необхідне для впровадження сучасних і перспективних електронних комунікаційних послуг, особливо з урахуванням того, що востаннє будь-які зміни вносили до нього у 2010 році, пояснює регулятор.

Фінальна редакція проєкту Плану нумерації передбачає впровадження можливості розподілу та використання як двозначних, так і тризначних кодів мереж призначення, що надасть змогу більш ефективно розподіляти й використовувати обмежені ресурси нумерації та спростить вихід на ринок для нових постачальників мереж мобільного зв'язку під час розгортання мереж ємністю до 1 млн номерів.

Також передбачено збереження чинного 9-значного формату номерів мобільних операторів і збільшення ємності їхніх мереж до 10 млн номерів завдяки зняттю обмежень щодо використання "0" і "1" як перших цифр абонентських номерів. Також створюються умови для використання тризначних кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code) для організації розгортання національних мереж М2М/IoT підвищеної абонентської ємності - до 1 млрд номерів формату Е. 164, йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленим Планом нумерації, скасовують штучний поділ номерів 12X, 15XX, 16XX, 106ХХХ, 14ХХХХ на "скорочені" і "єдині скорочені" для спрощення їхнього подальшого розподілу та ефективнішого використання на мережах фіксованого та мобільного зв'язку. Також врегульовано питання використання скорочених номерів, перші цифри яких починаються від "2" до "9", шляхом включення нового визначення "внутрішньомережевий номер", який не є загальнодоступним для мереж загального користування, а може використовуватися для надання електронних комунікаційних послуг абонентам лише в електронній комунікаційній мережі (мережах) певного надавача послуг.

Актуалізовано назви служб екстреної допомоги, доступ до яких надається за номерами 101, 102, 103, 104 та 112, врегульовано особливості організації з'єднання з оперативно-диспетчерськими службами, що здійснюють екстрені комунікації, та з комунікаційними центрами "Служба 112", зокрема під час передавання інформації про місцезнаходження абонента за технологією AML/ELS.

Удосконалено розподіл ідентифікаторів Е.212, шляхом включення до Плану нумерації опису формату міжнародних ідентифікаторів абонентів мобільного зв'язку IMSI, що встановлений рекомендацією Міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T Rec.E.212 "План міжнародної ідентифікації для мереж загального користування та абонентів". Впроваджено можливість виділення дво- і тризначних кодів мереж мобільного зв'язку МNC.

Зазначається, що внаслідок імплементації затверджених змін суттєво знизиться кількість резервних двозначних кодів мереж призначення з 20 до трьох та будуть виведені з резерву 17 двозначних і 170 тризначних кодів, що будуть доступні для подальшого первинного розподілу у встановленому законодавством порядку, без узгодження з центральним органом виконавчої влади у сфері електронних комунікацій.

Серед іншого визначено опис та формат альфа-нумерологічного імені, а саме послідовність літер/символів або десяткових цифр в адресній частині текстового повідомлення або виклику, яка використовується для позначення відправника такого повідомлення або ініціатора виклику замість презентації номера.

"Затвердження нового Плану нумерації надасть змогу розблокувати та розпочати до кінця 2023 року процес надання адміністративних послуг з видачі, переоформлення, продовження строку дії дозволів на використання ресурсів нумерації", - пояснюється в повідомленні НКЕК.

При цьому нагадується, що протягом 2018-2023 років Держспецзв'язку неодноразово виносила План нумерації на громадські обговорення. У роботі над документом під керівництвом Української асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС" брали участь провідні оператори електронних комунікацій.