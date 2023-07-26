У Києві оплачувати проїзд у транспорті тепер можна Apple Pay в «Експрес-режимі»

Із 25 липня в громадському транспорті Києва з'явилась можливість оплатити проїзд в наземному громадському транспорті за допомогою Apple Pay в "Експрес режимі" - приклавши до зчитувача iPhone або Apple Watch без необхідності розблоковувати пристрій.

Про це повідомляє ain.ua.

Раніше в муніципальному наземному громадському транспорті Києва (автобусах, тролейбусах та трамваях) оплатити проїзд можна було за допомогою проїзного, разового QR-квитка у застосунку "Київ цифровий", або технології бесконтактної оплати.

Тепер власники сумісних iPhone або Apple Watch можуть увімкнути "Експрес-режим", який дозволяє оплачувати проїзд в один дотик без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну (у випадку з Apple Watch йдеться на подвійне натискання бокової кнопки).

Після ввімкнення "Експрес-режиму" клієнти зможуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду до п'яти годин, навіть якщо пристрій розряджений, завдяки резервному живленню.

"Експрес-режим" працює для iPhone 8 або новіших версій та Watch Series 4 та більш пізніх моделей. Щоб скористатися можливістю, потрібно додати свої кредитні та дебетові картки до Apple Pay.

Щоб підключити "Експрес-режим", потрібно відкрити програму "Гаманець" на iPhone та обрати картку. Після того, натиснути кнопку "Більше" (...) - "Дані картки" - "Параметри експрес-проїзду". Далі потрібно буде тільки обрати картку для сплати.