Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Києві оплачувати проїзд у транспорті тепер можна Apple Pay в «Експрес-режимі»
11:34 26.07.2023 |
Із 25 липня в громадському транспорті Києва з'явилась можливість оплатити проїзд в наземному громадському транспорті за допомогою Apple Pay в "Експрес режимі" - приклавши до зчитувача iPhone або Apple Watch без необхідності розблоковувати пристрій.
Про це повідомляє ain.ua.
Раніше в муніципальному наземному громадському транспорті Києва (автобусах, тролейбусах та трамваях) оплатити проїзд можна було за допомогою проїзного, разового QR-квитка у застосунку "Київ цифровий", або технології бесконтактної оплати.
Тепер власники сумісних iPhone або Apple Watch можуть увімкнути "Експрес-режим", який дозволяє оплачувати проїзд в один дотик без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну (у випадку з Apple Watch йдеться на подвійне натискання бокової кнопки).
Після ввімкнення "Експрес-режиму" клієнти зможуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду до п'яти годин, навіть якщо пристрій розряджений, завдяки резервному живленню.
"Експрес-режим" працює для iPhone 8 або новіших версій та Watch Series 4 та більш пізніх моделей. Щоб скористатися можливістю, потрібно додати свої кредитні та дебетові картки до Apple Pay.
Щоб підключити "Експрес-режим", потрібно відкрити програму "Гаманець" на iPhone та обрати картку. Після того, натиснути кнопку "Більше" (...) - "Дані картки" - "Параметри експрес-проїзду". Далі потрібно буде тільки обрати картку для сплати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
|ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Києві оплачувати проїзд у транспорті тепер можна Apple Pay в «Експрес-режимі»
|Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
|71% українських біженців у Польщі планують повернутися додому, – ООН
|Країни-донори нададуть Україні $244 млн на закупівлю спецтехніки для гуманітарного розмінування - Свириденко
|Київ збільшив у п'ять разів допомогу підрозділам ЗСУ - місто виділяє ₴5 мільярдів
|Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі
Бізнес
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя