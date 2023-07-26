71% українських біженців у Польщі планують повернутися додому, – ООН

71% громадян України, які наразі перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну в майбутньому. 17% респондентів мають намір зробити це протягом найближчих трьох місяців.

Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного нещодавно соціологічного дослідження, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Серед ключових факторів, які впливають на бажання повернутися в Україну, 93% опитаних вказали безпеку; 31% хочуть возз'єднатися з родиною; 66% планують повернутися до України й жити у власному культурному середовищі.

У дослідженні брали участь переважно жінки. Майже половина з них приїхали до Польщі з дітьми або родичами похилого віку. На момент опитування 81% респондентів мали статус тимчасового захисту.

Раніше повідомлялося, що, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.