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71% українських біженців у Польщі планують повернутися додому, – ООН
09:32 26.07.2023 |
71% громадян України, які наразі перебувають у Польщі, планують повернутися в Україну в майбутньому. 17% респондентів мають намір зробити це протягом найближчих трьох місяців.
Такі дані опублікувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за результатами проведеного нещодавно соціологічного дослідження, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Серед ключових факторів, які впливають на бажання повернутися в Україну, 93% опитаних вказали безпеку; 31% хочуть возз'єднатися з родиною; 66% планують повернутися до України й жити у власному культурному середовищі.
У дослідженні брали участь переважно жінки. Майже половина з них приїхали до Польщі з дітьми або родичами похилого віку. На момент опитування 81% респондентів мали статус тимчасового захисту.
Раніше повідомлялося, що, якщо не вдасться переконати 2,8 млн жінок працездатного віку повернутися, це коштуватиме Україні 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це $20 млрд на рік за найгіршого сценарію.
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