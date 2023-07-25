Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі
12:17 25.07.2023 |
Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну правову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Роз'яснення з будь-яких правових питань надаються дистанційно. Способи звернення до системи БПД зазначені в інфографіці.
"Питання надання правничої допомоги українцям, які перебувають у тимчасовій окупації або за кордоном, постійно перебуває у фокусі уваги Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ", - йдеться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ
ТОП-НОВИНИ
|В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС
|Росія готує операцію у Чорному морі під чужим прапором, - Держдеп США
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі
|Тайвань виділить $2,5 мільйона на будівництво пішохідного мосту на Оболонський острів у Києві
|В Клубі експертів розповіли про особливості надання першої медичної допомоги для цивільних – відео
|Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю
|Відома українська марка отримала «філателістичний Оскар»
|Укрзалізниця та Uber запустили спільний сервіс: пасажири зможуть отримувати кешбек від поїздок
Бізнес
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя
|Amazon відкладає запуск Project Kuiper, головного конкурента супутникового інтернету SpaceX Starlink
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств