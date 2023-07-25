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АНАЛІТИКА

Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі

12:17 25.07.2023 |

Україна

 

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Роз'яснення з будь-яких правових питань надаються дистанційно. Способи звернення до системи БПД зазначені в інфографіці.

Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі

 

"Питання надання правничої допомоги українцям, які перебувають у тимчасовій окупації або за кордоном, постійно перебуває у фокусі уваги Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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