В Клубі експертів розповіли про особливості надання першої медичної допомоги для цивільних – відео

В черговому відео на YouTube каналі київського аналітичного центру "Клуб експертів" лікарка-анестезіологиня медичної групи Adonis Мар'яна Болюк розповіла про основні види медичної допомоги в Україні, а також проаналізувала особливості першої домедичної допомоги, включно з алгоритмами базової підтримки життя.

"Медична допомога в Україні наразі, згідно з діючим законодавством, поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію" - зазначила Мар'яна Болюк.

Лікарка наголосила, що перша допомога є впровадженням базових медичних заходів, щоб врятувати життя, зменшити страждання людини в екстремальній ситуації і запобігти можливим ускладненням.

"Ми, медики, надаємо цю допомогу професійно, але важливо пам'ятати, що швидка може не завжди прибути вчасно на місце події. Отже, знання того, як надати постраждалому першу допомогу до прибуття служб порятунку, може бути вирішальним для рятунку його життя", - підкреслила Болюк.

Вона також розповіла про алгоритм основних дій, якого варто дотримуватись під час надання першої допомоги:

Передусім, оглянути місце події і переконатися, що надання допомоги не загрожуватиме вашій безпеці, безпеці потерпілого та інших присутніх; Оцінити стан потерпілого, зокрема його свідомість, дихання, пульс; При потребі викликати бригаду швидкої медичної допомоги, а також інші служби екстреної допомоги, як-то поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо; Визначити наявність критичних кровотеч та, якщо вони є, негайно їх зупинити; Забезпечити вільні дихальні шляхи у постраждалого; Якщо потерпілий не проявляє ознак життя і не має критичної кровотечі (або ви вже успішно її зупинили), почніть серцево-легеневу реанімацію; Перемістіть потерпілого у стабільне положення (на бік, обличчям до вас, рука під головою, коліно зігнуте), якщо ви не підозрюєте травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація пройшла успішно; Залишайтесь з потерпілим і слідкуйте за його життєвими показниками до прибуття екстрених служб.

В свою чергу, засновник Клубу експертів Максим Уракін, акцентував, що за даними ООН, загальна кількість загиблих та постраждалих внаслідок війни серед цивільного населення досягла вже 25 671 особи, з яких 9 287 людей померли.

"Варто зазначити, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки багато випадків загибелі або поранення ще не підтверджено, а інформація з деяких районів, де тривають бойові дії, надходить зі затримкою", підкреслив Максим Уракін.

На думку експерта, журналісти та працівники ЗМІ знаходяться серед основних груп ризику, оскільки їх професійна діяльність пов'язана з можливістю потрапити в надзвичайну ситуацію.

"Саме з цієї причини, в червні у "Клубі експертів" була впроваджена ініціатива щодо навчання представників ЗМІ основам надання первинної медичної допомоги. І перший семінар-практикум вже відбувся", - резюмував Уракін.

Більш детально дивіться у відео на YouTube каналі "Клуб експертів":