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Унаслідок російської атаки 23 липня в Одесі пошкоджено 61 будівлю
18:56 24.07.2023 |
За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу Одеси в неділю, 23 липня, було пошкоджено 61 будівлю, зокрема 146 житлових квартир, повідомляє пресслужба міської ради.
"Учора проводилася консервація житлових будинків, закрито плівкою 869 віконних отворів. На постраждалих 28 пам'ятках - об'єктах культурної спадщини актуються пошкодження. Також комунальні служби актують пошкодження в квартирах одеситів для подальшого отримання ними матеріальної допомоги з міського бюджету", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що мешканці пошкоджених будинків можуть отримати державну допомогу через "єВідновлення" в застосунку "Дія".
Обстеження пошкоджень триває.
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