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АНАЛІТИКА

Відома українська марка отримала «філателістичний Оскар»

18:47 24.07.2023 |

Україна

 

Українська поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді...!" здобула найвищу нагороду на премії "Азіаго", яку також називають "філателістичним Оскаром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Як зазначили у компанії, таку нагороду марка отримала за унікальну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення. Зокрема, на ній замість зброї чи сцен боротьби зобразили зрозумілий для кожного жест, яким український військовий відповів на пропозицію ворога здатися.

До складу журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарі, чиновники. Загалом у ньому взяли участь 35 країн, нагороду для "Укрпошти" отримав генеральний консул України у Мілані Андрій Картиш.

У компанії нагадали, що її марки вже неодноразово здобували міжнародні нагороди. Зокрема, "Укрпошта" отримала відзнаку міжнародної премії "World Post & Parcel Awards 2023" і стала найкращою у категорії "Філателістична кампанія 2022 року".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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