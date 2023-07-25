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«Буде болото». Укргідроенерго не бачить альтернативи відбудові Каховської ГЕС
14:00 24.07.2023 |
Укргідроенерго вважає, що Каховську ГЕС потрібно відбудувати, тому що її водосховище виконувало цілу низку важливих функцій. Про це в коментарі Forbes сказав гендиректор компанії Ігор Сирота.
На його думку, без водосховища не буде повноцінної альтернативи для покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також без Каховського водосховища неможливо компенсувати втрату зрошувальної системи на півдні та відновити водопостачання Криму після його деокупації.
Водосховище потрібне буде для повоєнного відновлення роботи Запорізької АЕС та річкового судноплавства на Дніпрі.
"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС - єдине розвʼязання цих проблем", - сказав Сирота.
На півдні України також потрібна потужна гідроелектростанція для балансування зеленої енергетики, додав Сирота.
Він припускає, що територія колишнього Каховського водосховища не повернеться до природного стану, а "це буде болотиста місцевість".
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