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Із 24 липня в Києві поновлюється оплата за паркування
11:04 24.07.2023 |
Із 24 липня в Києві поновлюють оплату за паркування, безплатно паркуватися в столиці можна буде тільки у вихідні, повідомляють на порталі Київської міської ради.
"Із 24 липня поновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Оплачувати паркування буде необхідно тільки в будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні - паркування залишається безкоштовним", - ідеться в повідомленні.
Зазначено також деякі нюанси оплати, зокрема, оплата нараховуватиметься, поки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.
Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування досягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.
Київська влада інформує, що користувач "Київ Цифровий" може додати кілька номерів автомобілів до застосунку. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний із них у меню погодинного паркування.
Оплатити можна буде тільки банківською карткою. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.
"Якщо хтось вимагає оплатити послугу таким чином - викликайте поліцію", - рекомендує міська влада.
Крім того, зазначають, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування штрафувати водіїв та евакуювати автомобілі не будуть.
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