Експеримент із жорстким контролем на водійських іспитах розширюють на чотири області

Пілотний проєкт із жорстким контролем на іспитах на отримання посвідчення водія розширять іще на чотири області. З початку серпня іспити з водіння за новою системою прийматимуть у Сумській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих областях можна вже від сьогодні, 21 липня.

За підсумками роботи пілоту, який стартував із 1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях, у середньому лише кожен четвертий із першого разу складає іспити для отримання посвідчення водія.

"Результати пілоту кажуть самі за себе. Тож мною прийнято рішення розширити проєкт: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з третього серпня", - написав Клименко у Telegram.

За його словами, в кожному пілотному регіоні приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня.

Також він показав результати пілоту системи іспитів на посвідчення водія у перших чотирьох областях.

У класах для складання теорії та практики водіння у сервісних центрах МВС тепер більше камер спостереження. Відповідно, процеси складання іспитів легко моніторити та, за необхідності, оскаржити результати.