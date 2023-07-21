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Експеримент із жорстким контролем на водійських іспитах розширюють на чотири області
12:46 21.07.2023 |
Пілотний проєкт із жорстким контролем на іспитах на отримання посвідчення водія розширять іще на чотири області. З початку серпня іспити з водіння за новою системою прийматимуть у Сумській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих областях можна вже від сьогодні, 21 липня.
За підсумками роботи пілоту, який стартував із 1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях, у середньому лише кожен четвертий із першого разу складає іспити для отримання посвідчення водія.
"Результати пілоту кажуть самі за себе. Тож мною прийнято рішення розширити проєкт: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з третього серпня", - написав Клименко у Telegram.
За його словами, в кожному пілотному регіоні приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів щодня.
Також він показав результати пілоту системи іспитів на посвідчення водія у перших чотирьох областях.
У класах для складання теорії та практики водіння у сервісних центрах МВС тепер більше камер спостереження. Відповідно, процеси складання іспитів легко моніторити та, за необхідності, оскаржити результати.
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