Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У червні українці задонатили на армію рекордні 2,4 млрд грн

12:40 21.07.2023 |

Україна

 

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Найбільші збори виявилися у платформи United24 - 5,54 млрд грн, або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд грн (22%), а до фонду Сергія Притули - близько 1 млрд грн (12%).

Переважна більшість коштів, які перерахували на рахунки United24, призначена на потреби ЗСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн, або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решту жертвували на медичну допомогу і на відбудову України - 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.

Крім того, у червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн - абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року - 2,24 млрд грн.

Водночас результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року - тоді United24 у середньому збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд грн проти "середніх" 0,29 млрд грн впродовж січня-травня поточного року. Зростання у фонді Сергія Притули склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,9897
  0,0220
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6503  0,01 0,02 37,3066  0,01 0,03
EUR 40,8293  0,16 0,40 41,7328  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес