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Мінекономіки та Мінцифри працюють над механізмом «єБронювання»

15:37 19.07.2023 |

Україна

 

Міністерство економіки разом з Міністерством цифрової трансформації напрацьовують механізм електронного бронювання.

Як передає Укрінформ, про це під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

"Крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, - це будуємо разом з Мінцифри умовно "єБронювання". Попередньо, те що ми проговорюємо з Мінцифри, це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", - сказав Фоменко.

Він зазначив, що такий електронний документ міститиме і QR-код, і його можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що людина заброньована.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде діджиталізований процес", - сказав Фоменко.

Він зауважив, що наразі більше 500 тисяч військовозобов'язаних вже заброньовано, і більше чотирьох тисяч підприємств визначено критично важливими без врахування тих, які визначають обласні військові адміністрації.

Як повідомлялось, для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема - розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям.
 

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