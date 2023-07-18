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Вартість проїзду в Києві має бути 30 грн, але простіше зробити його безплатним – КМДА
16:39 18.07.2023 |
Вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн, але у нього стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
"Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн - це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", - сказав Кандибор.
Він додав, що в такому випадку потрібна буде "масштабна стратегія, розуміння, завдяки чому ми будемо його компенсувати".
"Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом", - сказав Кандибор.
Поки що про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві не йдеться. "Найближчим часом і в умовах війни - ні", - сказав Кандибор.
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