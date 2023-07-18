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Україна покращила позицію у рейтингу найвпливовіших паспортів
15:11 18.07.2023 |
Україна піднялася на чотири позиції у міжнародному рейтингу паспортів від компанії Henley & Partners. Український паспорт посів 30-ту сходинку за кількістю країн, куди громадяни можуть подорожувати без віз.
Про це свідчать дані Henley & Partners.
За рік громадяни України отримали можливість у межах безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. У такий спосіб, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, збільшилася до 146.
Разом з Україною 30 місце розділили Гренада та Сент-Люсія.
Перша п'ятірка рейтингу найвпливовіших паспортів має такий вигляд:
* Сінгапур (192 країни без віз);
* Італія, Німеччина, Іспанія (190);
* Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (189);
* Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (188);
* Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (187).
Цікаво, що вперше за останні п'ять років Японія поступилася першим місцем.
Як повідомлялося, у 2022 році Україна також піднялася на 4 сходинки та розташувалася на 34 місці. Торік з українським паспортом можна відвідати 143 країни.
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