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АНАЛІТИКА

Україна покращила позицію у рейтингу найвпливовіших паспортів

15:11 18.07.2023 |

Україна

 

Україна піднялася на чотири позиції у міжнародному рейтингу паспортів від компанії Henley & Partners. Український паспорт посів 30-ту сходинку за кількістю країн, куди громадяни можуть подорожувати без віз.

Про це свідчать дані Henley & Partners.

За рік громадяни України отримали можливість у межах безвізового режиму відвідувати Джибуті, Ізраїль та Сурінам. У такий спосіб, загальна кількість держав, з якими Україна встановила безвізовий режим, збільшилася до 146.

Разом з Україною 30 місце розділили Гренада та Сент-Люсія.

Перша п'ятірка рейтингу найвпливовіших паспортів має такий вигляд:

* Сінгапур (192 країни без віз);
* Італія, Німеччина, Іспанія (190);
* Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея, Японія (189);
* Данія, Ірландія, Нідерланди, Велика Британія (188);
* Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Португалія (187).

Цікаво, що вперше за останні п'ять років Японія поступилася першим місцем.

Як повідомлялося, у 2022 році Україна також піднялася на 4 сходинки та розташувалася на 34 місці. Торік з українським паспортом можна відвідати 143 країни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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