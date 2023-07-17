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«єВорог». Українцям нагадали, як допомогти СБУ та повідомити про колаборанта
10:07 17.07.2023 |
Громадяни України мають можливість допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чат-бот "єВорог" про зрадників", - пояснили в "Дії".
Як розпізнати колаборанта:
* воює на боці РФ;
* пропагує російську владу та державу;
* організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
* заперечує збройну агресію Росії;
допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг;
* тощо.
В "Дії" пояснили, що під час відправлення заявки в чат-бот важливо вказати якомога детальнішу інформацію про колаборанта. Зокрема, це:
* ПІБ;
* дата народження;
* адреса;
* детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з окупантами.
"Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки", - додали в компанії.
Зауважимо, що українці надіслали вже 9295 повідомлень про колаборантів у чат-бот.
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