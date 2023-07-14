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АНАЛІТИКА

На Тернопільщині ворожка виманила у директора медцентру $300 тис. за закриття справи - МВС

12:52 14.07.2023 |

Україна

На Тернопільщині ворожка виманила у директора медцентру $300 тис. за закриття справи - МВС

 

Ворожка з Тернопільської області обіцяла директору медичного центру Буковини за $300 тис. допомогти закрити кримінальну справу із залученням київського адвоката, але домовленості не виконала, обидвом зловмисникам повідомлено про підозру в шахрайстві.

"Ворожка з Тернопільщини пообіцяла директору медичного центру Буковини допомогти з закриттям кримінального провадження щодо нього та інших службових осіб медзакладу. За це вона попросила $300 тис.", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України в п'ятницю.

На Тернопільщині ворожка виманила у директора медцентру $300 тис. за закриття справи - МВС

 

За інформацією відомства, жінка розповіла, що в неї є знайомі серед впливових осіб у державі, які за гроші зможуть допомогти, також вона порекомендувала скористатися послугами її знайомого адвоката.

"Чоловік звернувся до адвоката з Києва, який мав представляти його законні інтереси під час розслідування, в якому директор медзакладу є фігурантом. Адвокат за грошову винагороду пообіцяв вплинути на представників правоохоронних органів", - зазначено в повідомленні.

Правоохоронці затримали адвоката під час отримання $10 тис. Слідчі поліції повідомили адвокату і ворожці про підозру.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграмі уточнюють, що директор медцентру є фігурантом кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів.

На Тернопільщині ворожка виманила у директора медцентру $300 тис. за закриття справи - МВС

 

"Підозрювана порекомендувала чоловікові найняти столичного адвоката. Він запропонував клієнту в обхід закону допомогти уникнути кримінальної відповідальності його родичу, який теж фігурує у справі легалізації бюджетних коштів. Захисник підбурив чоловіка надати слідчому $10 тис. При цьому він запевнив, що особисто передасть кошти правоохоронцям", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що з січня до травня цього року ворожка спільно з іншими особами отримали від чоловіка $300 тис., проте жодних домовленостей не виконали.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури громадянці, яка надає послуги з ворожіння, та адвокату повідомлено про підозру в шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні до вчинення правопорушень особи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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