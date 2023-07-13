54% школярів хотіли б працювати в ІТ-сфері, їх мотивація зростає – дослідження

Українці продовжують цікавитися ІТ-спеціальностями навіть в умовах уповільненого зростання ринку. Причому ця цікавість проявляється ще зі шкільної лави. За даними Асоціації ІТ Ukraine, у 2022 році 54% старшокласників хотіли працювати в ІТ-сфері. Через півтора року повномасштабної війни їхня кількість продовжує зростати.

У компанії EPAM зазначають, що школярі стали більш мотивованими та відповідальніше ставляться до навчання. Саме такі спостереження фіксуються в цьому році серед учасників безплатної освітньої програми Pre-Junior для учнів старших класів.

«Показовим є простий критерій - рівень виконання домашнього завдання, який з початку 2022 року зріс більш ніж удвічі, - з 18 до 40%», - каже керівник освітніх програм Денис Гриньов. «До того ж учнів вже не влаштовує тільки оцінка, вони просять розгорнутий зворотний зв'язок з рекомендаціями. Ми бачимо креативний підхід у молоді. У певних завданнях їх рішення можуть бути більш вдалими, ніж у досвідчених програмістів».

Згідно з опитуванням, проведеним серед 851 учасника освітньої програми Pre-Junior від ЕРАМ University, 55% школярів розуміють, які саме навички будуть необхідні для роботи. Водночас така сама кількість учнів вважає, що шкільних знань не вистачає для обґрунтованого вибору професії.

Зазначається, що частина підлітків перед навчанням шукає додаткові матеріали в інтернеті. Проте найбільше інформації про індустрію та спеціальності вони дізнаються від знайомих айтівців. 70% школярів зазначили, що йдуть за порадою до практикуючих ІТ-спеціалістів.

Згідно з опитуванням, викладачі відзначають дві причини, які зараз додатково збільшують привабливість ІТ для школярів:

* Стійкість галузі. Школярі побачили, що попри повномасштабну війну, коли інші галузі постраждали сильніше, більшість айтівців продовжували працювати.

* Прагнення до фінансової самостійності. Тенденція, яка посилилася останніми роками, полягає в тому, що частина молоді бажає почати працювати якомога раніше. В IT реальні знання та практичні навички цінуються більше, ніж наявність документа про освіту. Деякі школярі вже цікавляться можливістю працювати паралельно з навчанням.