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АНАЛІТИКА

54% школярів хотіли б працювати в ІТ-сфері, їх мотивація зростає – дослідження

19:24 13.07.2023 |

Україна

Українці продовжують цікавитися ІТ-спеціальностями навіть в умовах уповільненого зростання ринку. Причому ця цікавість проявляється ще зі шкільної лави. За даними Асоціації ІТ Ukraine, у 2022 році 54% старшокласників хотіли працювати в ІТ-сфері. Через півтора року повномасштабної війни їхня кількість продовжує зростати.

54% школярів хотіли б працювати в ІТ-сфері, їх мотивація зростає – дослідження

 

У компанії EPAM зазначають, що школярі стали більш мотивованими та відповідальніше ставляться до навчання. Саме такі спостереження фіксуються в цьому році серед учасників безплатної освітньої програми Pre-Junior для учнів старших класів.

«Показовим є простий критерій - рівень виконання домашнього завдання, який з початку 2022 року зріс більш ніж удвічі, - з 18 до 40%», - каже керівник освітніх програм Денис Гриньов. «До того ж учнів вже не влаштовує тільки оцінка, вони просять розгорнутий зворотний зв'язок з рекомендаціями. Ми бачимо креативний підхід у молоді. У певних завданнях їх рішення можуть бути більш вдалими, ніж у досвідчених програмістів».

Згідно з опитуванням, проведеним серед 851 учасника освітньої програми Pre-Junior від ЕРАМ University, 55% школярів розуміють, які саме навички будуть необхідні для роботи. Водночас така сама кількість учнів вважає, що шкільних знань не вистачає для обґрунтованого вибору професії.

54% школярів хотіли б працювати в ІТ-сфері, їх мотивація зростає – дослідження

 

Зазначається, що частина підлітків перед навчанням шукає додаткові матеріали в інтернеті. Проте найбільше інформації про індустрію та спеціальності вони дізнаються від знайомих айтівців. 70% школярів зазначили, що йдуть за порадою до практикуючих ІТ-спеціалістів.

Згідно з опитуванням, викладачі відзначають дві причини, які зараз додатково збільшують привабливість ІТ для школярів:

* Стійкість галузі. Школярі побачили, що попри повномасштабну війну, коли інші галузі постраждали сильніше, більшість айтівців продовжували працювати.

* Прагнення до фінансової самостійності. Тенденція, яка посилилася останніми роками, полягає в тому, що частина молоді бажає почати працювати якомога раніше. В IT реальні знання та практичні навички цінуються більше, ніж наявність документа про освіту. Деякі школярі вже цікавляться можливістю працювати паралельно з навчанням.
За матеріалами: ITC.ua
 

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