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АНАЛІТИКА

Без парку Пушкіна та скверу Чкалова. У Києві перейменували ще 14 об'єктів

18:01 13.07.2023 |

Україна

 

У Києві перейменували ще 14 міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У Шевченківському районі перейменували:

* парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;
* сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.

У Дарницькому районі:

* сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;
* вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
* провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;
* провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;
* провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.

У Деснянському районі:

* провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;
* вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;
* вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

* вулицю Травневу - на вулицю Качина;
* вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;
* вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

* вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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