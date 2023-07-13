Без парку Пушкіна та скверу Чкалова. У Києві перейменували ще 14 об'єктів

У Києві перейменували ще 14 міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У Шевченківському районі перейменували:

* парк ім. О. С. Пушкіна - на парк ім. Івана Багряного;

* сквер ім. Валерія Чкалова - на сквер Літературний.

У Дарницькому районі:

* сквер Трудової Слави - на сквер імені Павла Горянського;

* вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;

* провулок Крилова 1-ий - на провулок Бахмутський;

* провулок Крилова 2-ий - на провулок Джмелиний;

* провулок Крилова 3-ий - на провулок Щучий.

У Деснянському районі:

* провулок Ватутінський - на провулок Зазимський;

* вулицю Маяковського - на вулицю Тараса Коваля;

* вулицю Теодора Драйзера - на вулицю Рональда Рейгана.

У Дніпровському районі:

* вулицю Травневу - на вулицю Качина;

* вулицю Мініна - на вулицю Олександра Лазаревського;

* вулицю Пожарського - на вулицю Дмитра Багалія.

В Оболонському районі:

* вулицю Совхозну - на вулицю Дунайську.