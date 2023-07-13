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АНАЛІТИКА

Декомунізація «Батьківщини-мати»: регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на герб України

13:34 13.07.2023 |

Україна

Декомунізація «Батьківщини-мати»: регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на герб України

 

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", - пояснили в міністерстві.

Замовник будівництва - Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому.

Монумент "Батьківщини-мати" споруджено в 1981 році, є пам'яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

"У 2022 році у Дія 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом", - нагадали в міністерстві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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