Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Декомунізація «Батьківщини-мати»: регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на герб України
13:34 13.07.2023 |
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) 13 липня видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.
"Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб", - пояснили в міністерстві.
Замовник будівництва - Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що роботи стартують в найближчому майбутньому.
Монумент "Батьківщини-мати" споруджено в 1981 році, є пам'яткою науки і техніки місцевого значення. Монумент вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.
"У 2022 році у Дія 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити радянський герб тризубом", - нагадали в міністерстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Декомунізація «Батьківщини-мати»: регулятор видав дозвіл на заміну радянського герба на герб України
|Майже половина біженців з України у Німеччині хочуть залишитися – опитування
|Кодування для лудоманів: КРАІЛ спростила процедуру подання заяви про самообмеження
|Петиція до Кабміну із закликом залишити український дубляж у кінотеатрах набрала 25 тис. голосів
|Проєкт USAID «Говерла» розширили ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях
Бізнес
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів