Кодування для лудоманів: КРАІЛ спростила процедуру подання заяви про самообмеження

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей спростила процедуру подання заяви про самообмеження. Відтепер подати заяву, яка дозволяє обмежити доступ до гральних закладів та участі в азартних онлайн-іграх на період від 6 місяців до 3 років, можна онлайн, завдяки розробленій КРАІЛ електронній формі.

Для цього потрібно відвідати головну сторінку вебсайту Комісії та натиснути на відповідну кнопку "Заява про самообмеження". Після заповнення та підписання заяви про самообмеження електронним цифровим підписом, вона автоматично надсилається на розгляд до КРАІЛ.