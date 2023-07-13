Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кодування для лудоманів: КРАІЛ спростила процедуру подання заяви про самообмеження

09:40 13.07.2023 |

Україна

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей спростила процедуру подання заяви про самообмеження. Відтепер подати заяву, яка дозволяє обмежити доступ до гральних закладів та участі в азартних онлайн-іграх на період від 6 місяців до 3 років, можна онлайн, завдяки розробленій КРАІЛ електронній формі.

Для цього потрібно відвідати головну сторінку вебсайту Комісії та натиснути на відповідну кнопку "Заява про самообмеження". Після заповнення та підписання заяви про самообмеження електронним цифровим підписом, вона автоматично надсилається на розгляд до КРАІЛ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2803
  0,1133
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7115  0,01 0,03 37,3575  0,01 0,03
EUR 40,7200  0,32 0,80 41,4690  0,27 0,64

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес