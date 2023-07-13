Проєкт USAID «Говерла» розширили ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях

Проєкт агенції USAID із підтримки інституційної спроможності місцевого самоврядування "Говерла" розширили ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях, повідомила пресслужба Мінвідновлення.

"Розраховуємо на плідну та практичну співпрацю Міністерства та проєкту "Говерла" - для ефективної, швидкої, підзвітної відбудови, яка стосується не тільки відновлення інфраструктури, а й розвитку публічних інститутів", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, слова якого наведено у пресрелізі.

Згідно з ним, експерти проєкту розроблять індивідуальний план підтримки для кожної громади на підставі оцінки спроможності громад і IT-аудиту. Вони також нададуть консультативно-методичну допомогу щодо впровадження ініціатив місцевих громад. Органи місцевого самоврядування зможуть скористатися інструментом закупівель у натуральній формі, а місцеві громадські організації отримають доступ до грантових програм, зазначено в повідомленні.

Проєкт USAID "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування" ("Говерла") працює з 2021 року в 65 українських громадах у семи областях: Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Волинській, Закарпатській та Житомирській.