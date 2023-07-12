Служба 112 на всій території України запрацює до кінця 2024 року, – МВС

Служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 запрацювала з 1 липня на території міста Києва. У подальшому вона буде покривати центральний макрорегіон, до якого увійдуть Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Чернігівська області.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, наступний етап реалізації проєкту охопить західний макрорегіон із комунікаційним центром у місті Львів. До західного макрорегіону будуть віднесені Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області.

Третій етап - це відкриття центру в місті Дніпро та розширення мережі обслуговування у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Фінальний етап - місто Одеса та південні регіони, включно з АР Крим.

Реалізація заходів із розгортання Системи 112 на всій території України залежатиме від безпекової ситуації, однак МВС має чіткий план із датами впровадження - розширення мережі центрів та обслуговування абонентів планують завершити до кінця 2024 року.

"Є у нас розроблений план: у Київській області заходи мають бути реалізовані до кінця серпня. Відкриття центру у Львові має відбутися до 1 грудня. Якщо говорити про Дніпро і Одесу, то тут, безумовно, багато буде залежати від безпекової ситуації. Проте, відповідно до нашого плану, до кінця 2024 року вся Україна має бути покрита такими центрами, і можливість зателефонувати за єдиним номером 112 буде у громадян на території всієї країни", - зазначив Тимченко.

Також він розповів про переваги єдиного номеру 112: "Перевага від єдиного номеру 112 - коли є необхідність викликати декілька служб одночасно. Це може бути або приліт ракети, або ДТП із постраждалими. Наприклад, коли автомобіль горить, необхідно викликати, окрім поліції, ще ДСНС та екстрену медичну допомогу. Це тепер можна зробити за одним номером 112".

Важливо зауважити, що інші номери екстрених служб 101, 102, 103 і 104 продовжують працювати.

У МВС повідомили, що з 1 липня, коли запрацював єдиний номер 112 у місті Києві, до Центру 112 надійшло понад 14 тис. дзвінків, і лише близько 2 тис. із них були скеровані до спеціалізованих екстрених служб. Це говорить про те, що велика кількість дзвінків є непрофільними. Таким чином Служба 112 розвантажує служби реагування, опрацьовуючи значну кількість звернень, які не потребують залучення екстрених служб.