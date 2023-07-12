Фінансові новини
- |
- 12.07.23
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Розмінування: в Україні обстежили вже понад 160 тисяч гектарів сільгоспземель
15:52 11.07.2023 |
За даними облдержадміністрацій, лише минулого тижня піротехніки обстежили понад 3,5 тис. гектарів сільгоспземель у чотирьох регіонах України; загалом із початку року обстежені понад 160 тисяч гектарів сільгоспземель.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"На сьогодні обстежено більше третини земель сільгосппризначення, визначених для першочергового повернення в господарську експлуатацію. За даними ОВА, лише минулого тижня піротехніки обстежили понад 3,5 тисячі гектарів сільгоспземель у чотирьох регіонах України. Зокрема, в Харківській області обстежено 135 га сільгоспугідь, Чернігівській - 393 га, Миколаївській - 1 019 га, Херсонській - 1 968 га", - йдеться у повідомленні.
Загалом із початку року обстежено понад 160 тис. га сільгоспземель із 470 тис. га, визначених для пріоритетного розмінування.
Зазначається, що уряд працює над посиленням спроможностей операторів протимінної діяльності.
Як зазначала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час нещодавньої робочої поїздки до Харкова, до кінця року Україна розраховує на постачання 50 машин для розмінування та іншого необхідного обладнання.
Окрім того, зроблено важливі кроки з налагодження виробництва комплектуючих до машин іноземних зразків в Україні: в рамках Конференції з питань відновлення в Лондоні українськими, хорватським та данським виробниками підписано відповідні меморандуми.
Також уряд підтримує масштабування виробництва суто вітчизняних розробок. Наприклад, нині проходять сертифікацію розроблені харківськими виробниками машини для підготовки ґрунту до розмінування.
Як повідомляв Укрінформ, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України коштуватиме 37,4 млрд дол. Наразі держава реалізує план з пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення, за яким першочерговому обстеженню та очищенню підлягають 470 тис га сільськогосподарських земель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен
ТОП-НОВИНИ
|Союзники по НАТО узгодили пакет політичної та практичної підтримки України й ухвалили рішення створити Раду Україна-НАТО - комюніке саміту
|Міноборони Данії: 11 країн уклали угоду про те, що з кінця літа українські пілоти проходитимуть навчання на F-16
|Столтенберг оголосив рішення саміту НАТО про Україну
|Лідери Альянсу погодили створення Ради Україна-НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Служба 112 на всій території України запрацює до кінця 2024 року, – МВС
|Розмінування: в Україні обстежили вже понад 160 тисяч гектарів сільгоспземель
|В Україні переглянуть дозволи на міжнародні маршрути через нечесну конкуренцію
|Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок
|Відзавтра в Україні заборонено виробництво та імпорт сигарет з капсулами і добавками
|Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України ще на рік
Бізнес
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну
|Volkswagen представив оновлений кросовер T-Cross
|Запуск Threads: Twitter погрожує судом компанії Meta
|Fiat 600 офіційно представлений як компактний кросовер
|Ринок загальнодоступних хмарних послуг перевищив $500 млрд у 2022 р. - IDC
|Новий Kia Picanto дебютував зі значними змінами в дизайні