Розмінування: в Україні обстежили вже понад 160 тисяч гектарів сільгоспземель

За даними облдержадміністрацій, лише минулого тижня піротехніки обстежили понад 3,5 тис. гектарів сільгоспземель у чотирьох регіонах України; загалом із початку року обстежені понад 160 тисяч гектарів сільгоспземель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"На сьогодні обстежено більше третини земель сільгосппризначення, визначених для першочергового повернення в господарську експлуатацію. За даними ОВА, лише минулого тижня піротехніки обстежили понад 3,5 тисячі гектарів сільгоспземель у чотирьох регіонах України. Зокрема, в Харківській області обстежено 135 га сільгоспугідь, Чернігівській - 393 га, Миколаївській - 1 019 га, Херсонській - 1 968 га", - йдеться у повідомленні.

Загалом із початку року обстежено понад 160 тис. га сільгоспземель із 470 тис. га, визначених для пріоритетного розмінування.

Зазначається, що уряд працює над посиленням спроможностей операторів протимінної діяльності.

Як зазначала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час нещодавньої робочої поїздки до Харкова, до кінця року Україна розраховує на постачання 50 машин для розмінування та іншого необхідного обладнання.

Окрім того, зроблено важливі кроки з налагодження виробництва комплектуючих до машин іноземних зразків в Україні: в рамках Конференції з питань відновлення в Лондоні українськими, хорватським та данським виробниками підписано відповідні меморандуми.

Також уряд підтримує масштабування виробництва суто вітчизняних розробок. Наприклад, нині проходять сертифікацію розроблені харківськими виробниками машини для підготовки ґрунту до розмінування.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України коштуватиме 37,4 млрд дол. Наразі держава реалізує план з пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення, за яким першочерговому обстеженню та очищенню підлягають 470 тис га сільськогосподарських земель.