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Відзавтра в Україні заборонено виробництво та імпорт сигарет з капсулами і добавками
22:36 10.07.2023 |
Із 11 липня в Україні набувають чинності зміни до законодавства, пов'язані із реалізацією і вживанням тютюнових виробів.
Як повідомляє Держпродспоживслужба, з цієї дати набувають чинності норми закону №1978.
Зокрема:
* забороняється реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
* встановлено штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі порушення повторного терміну - 10 200 грн;
* забороняється куріння пристроїв для нагріву тютюну в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок;
* заборонено виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки.
При цьому тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, введені в обіг до набрання чинності відповідними положеннями цього закону, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання, але не довше 12 місяців.
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