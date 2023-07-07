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Ризик виникнення холери на півдні та сході України вищий, ніж в інших регіонах - лікар-інфекціоніст
18:36 07.07.2023 |
Ризик виникнення холери на півдні та сході України вищий, ніж в інших регіонах, вважає лікар-інфекціоніст Ольга Боньковська.
"Більший ризик виникнення спалахів холери все-таки відзначається на півдні та сході України. Ці регіони є регіонами з підвищеним ризиком епідемії холери", - сказала вона в ефірі аналітичного центру "Клуб експертів".
Коментуючи ризики виникнення спалахів холери після підриву дамби Каховської ГЕС, Боньковська відзначила небезпеку холери, зокрема, через те, що "холера починається як звичайна кишкова інфекція, і на початкових етапах неможливо розрізнити, холера це чи звичайна кишкова інфекція".
"Я не рекомендую проводити самолікування, тому що воно допоможе, якщо це звичайна кишкова інфекція, але якщо це холера, то можливості вилікуватися в домашніх умовах від холери немає", - сказала вона.
Експерт нагадала, що основним проявом холери є дегідратація.
"Через різке зневоднення у людини може настати шок із втратою всіх функцій організму, нирок, серця, що призводить і до летального результату", - сказала вона.
Інфекціоніст наголосила, що під час холери "втрата рідини набуває такого масштабу, що людина просто не встигає поповнити втрату рідини водою".
"Швидкість виведення води з організму перевищує швидкість всмоктування води під час оральної регідратації, для поповнення води необхідна медична допомога в стаціонарі", - сказала вона.
Боньковська зазначила, що для того, щоб убезпечити себе від холери, насамперед у регіонах, які постраждали від затоплення, необхідно вживати бутильовану воду або воду, що пройшла обробку шляхом кип'ятіння або за допомогою спеціальних таблеток, мити свіжі овочі та фрукти бутильованою водою або охолодженою перевареною водою, мити або дезінфікувати звичайними санітайзерами руки, позбутися звички тримати руки в роті: прийняти за аксіому правило "Геть руки з рота!".
Крім того, інфекціоніст рекомендує не їсти руками, "у крайньому разі тримати бутерброд або будь-яку іншу їжу в чистій серветці", не вживати в їжу креветки чи рибу без попередньої термічної обробки, а також купатися тільки в тих водоймах, де це дозволено.
При цьому експерт наголосила на неприпустимості самолікування гострих кишкових інфекцій антибіотиками.
"Я не раджу самостійно в домашніх умовах починати лікування діареї. Все-таки краще звертатися по медичну допомогу", - сказала вона.
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