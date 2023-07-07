Кабмін схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах адмінпослуг - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах надання адміністративних послуг, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не зупиняємося в розбудові цифрової держави та зручних доступних послуг для наших громадян. Сьогодні затверджуємо документ, який дасть змогу отримувати в Центрах надання адмінпослуг довідку про несудимість, а також послуги з приймання теоретичного іспиту, необхідного для отримання водійського посвідчення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, це рішення допоможе підвищити доступність і зручність для тих, хто хоче отримати водійські права.