Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах адмінпослуг - Шмигаль

18:13 07.07.2023 |

Україна

 

Кабінет Міністрів схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах надання адміністративних послуг, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не зупиняємося в розбудові цифрової держави та зручних доступних послуг для наших громадян. Сьогодні затверджуємо документ, який дасть змогу отримувати в Центрах надання адмінпослуг довідку про несудимість, а також послуги з приймання теоретичного іспиту, необхідного для отримання водійського посвідчення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, це рішення допоможе підвищити доступність і зручність для тих, хто хоче отримати водійські права.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,07 37,3752  0,02 0,05
EUR 40,1241  0,02 0,05 41,0081  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес