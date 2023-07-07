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Кабмін схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах адмінпослуг - Шмигаль
18:13 07.07.2023 |
Кабінет Міністрів схвалив отримання довідки про несудимість у Центрах надання адміністративних послуг, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Не зупиняємося в розбудові цифрової держави та зручних доступних послуг для наших громадян. Сьогодні затверджуємо документ, який дасть змогу отримувати в Центрах надання адмінпослуг довідку про несудимість, а також послуги з приймання теоретичного іспиту, необхідного для отримання водійського посвідчення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За словами прем'єра, це рішення допоможе підвищити доступність і зручність для тих, хто хоче отримати водійські права.
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