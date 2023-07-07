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В Україні відкрили перші автошколи для людей з інвалідністю
12:39 07.07.2023 |
В Україні запрацювали перші інклюзивні автошколи. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.
На навчання запрошують людей з інвалідністю, які бажають отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання чи перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.
Наразі курси в адаптованих автошколах проходять перші 22 учні, один із них уже отримав посвідчення водія.
Поки що в Україні з'явилися п'ять автошкіл для людей з інвалідністю у Києві, Дніпрі, Львові, Кропивницькому та Кам'янці-Подільському.
"Ми хочемо допомогти соціалізуватися нашим захисникам і захисницям, а також охопити тих людей, які дістали інвалідність ще до війни та вже давно мають намір стати водіями", - розповідає про проєкт заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
Учні можуть розраховувати на ті самі послуги, що й у звичайних автошколах. При цьому учні можуть вчитися за індивідуальним графіком у зручний для них час. Загальна тривалість навчання 11 тижнів, а вартість становить 9000 гривень.
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