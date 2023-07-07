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АНАЛІТИКА

Кияни тепер можуть оплатити комуналку в одному додатку

11:01 07.07.2023 |

Україна

 

У "Київ Цифровий" відтепер можна оплачувати комунальні послуги. Кияни також зможуть у застосунку зберігати квитанції та подавати показники лічильників.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва, заступник мера Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

 

"Ви просили - ми зробили. У "Київ Цифровий" тепер можна оплачувати комунальні послуги", - повідомив Оленич.

За його словами, для використання даної функції необхідно лише додати адресу.

"Всі рахунки та квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка ви отримаєте сповіщення", - додав він.

В КМДА повідомили, що завдяки зворотному зв'язку від користувачів у застосунку додано можливість:

* оплачувати комунальні послуги,
* зберігати квитанції,
* та подавати показники лічильників.


 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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