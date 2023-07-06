Прикордонники посилять контроль за виїздом водіїв через систему «Шлях»

Державна прикордонна служба посилює перевірку осіб, зареєстрованих у системі "Шлях", щодо законності їхніх підстав для перетину державного кордону.

"Прикордонники фіксують порушення вчинені через систему "Шлях". Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі", - сказано в повідомленні Держприкоронслужби.

Так, упродовж минулого місяця більш як 1300 водіям було відмовлено у виїзді, 20 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Система "Шлях" для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видавання дозволів та спрощення самої процедури.