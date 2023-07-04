Фінансові новини
- |
- 04.07.23
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно: список МОЗ
09:38 04.07.2023 |
Значну частину захворювань можна вилікувати ще на рівні первинної ланки, особливо в разі своєчасного звернення. Сімейні лікарі можуть надати цілий спектр послуг, який буде безоплатним для пацієнта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Які медичні послуги може надавати сімейний лікар безплатно:
* спостереження в динаміці за станом здоров'я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями;
* профілактичні огляди;
* діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо;
* медичне спостереження за дітьми;
* вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень;
* спостереження за неускладненою вагітністю;
* направлення до спеціалістів вузького профілю;
* оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки";
* направлення на аналізи;
* швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити;
* вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії;
* електрокардіограма;
* надання певних видів паліативної допомоги;
* оформлення довідок, листків непрацездатності;
* проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта.
"Крім того, сімейні лікарі розкажуть, як налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем тощо", - пише пресслужба.
Зазначається, що оплату послуг, яка була надана пацієнту, який підписав декларацію з сімейним лікарем - здійснює Національна служба здоров'я.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чверть українців не бачать необхідності вчити англійську - опитування Viber
|Які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно: список МОЗ
|Україна розпочала будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|«Укрзалізниця» повідомила про перші успіхи жіночих купе
|У Трускавці побудують завод мінеральних вод за німецьким проєктом
Бізнес
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин
|YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами
|BMW представила 312-сильний кросовер X1 M35i xDrive
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale