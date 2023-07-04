Які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно: список МОЗ

Значну частину захворювань можна вилікувати ще на рівні первинної ланки, особливо в разі своєчасного звернення. Сімейні лікарі можуть надати цілий спектр послуг, який буде безоплатним для пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Які медичні послуги може надавати сімейний лікар безплатно:

* спостереження в динаміці за станом здоров'я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями;

* профілактичні огляди;

* діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо;

* медичне спостереження за дітьми;

* вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень;

* спостереження за неускладненою вагітністю;

* направлення до спеціалістів вузького профілю;

* оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки";

* направлення на аналізи;

* швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити;

* вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії;

* електрокардіограма;

* надання певних видів паліативної допомоги;

* оформлення довідок, листків непрацездатності;

* проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта.

"Крім того, сімейні лікарі розкажуть, як налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем тощо", - пише пресслужба.

Зазначається, що оплату послуг, яка була надана пацієнту, який підписав декларацію з сімейним лікарем - здійснює Національна служба здоров'я.