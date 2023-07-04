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Україна розпочала будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону
23:46 03.07.2023 |
В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це повідомив віцепрем'єр Олександр Кубраков.
Реалізація проєкту забезпечить водою мінімум мільйон людей із Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.
Проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця (ДВС2) - Томаківка. Водогін складатиметься з трьох ланок магістрального водогону довжиною близько 150 км.
"Водогін буде в буквальному сенсі прокладатися з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання - завершити роботи якнайшвидше", - прокоментував Кубраков.
Він нагадав, що ще в день трагедії, з ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Кабмін виділив на водогони 1,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.
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