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АНАЛІТИКА

В Україні з 1 липня скасовано карантин через COVID-19

08:55 03.07.2023 |

Україна

 

В усіх областях України з 1 липня 2023 року скасований карантин, який запровадили у 2020 році під час пендемії COVID-19. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України оприлюднена на Урядовому порталі.

"Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 р. на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться у документі.

Раніше, анонсуючи скасування коронавірусних обмежень, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував медикам, які "всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки". "За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в нагоді під час повномасштабної війни", - зауважив очільник уряду.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в Україні за час пандемії COVID-19 померло 105,5 тисяч людей.

У травні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила завершення пандемії коронавірусу у світі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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