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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив автовласникам обирати номер при реєстрації автомобіля

18:51 30.06.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 30 червня, змінив правила присвоєння автомобільних номерів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС), рішення ухвалено через внесення змін до закону "Про дорожній рух", які передбачають надання нових послуг для автовласників.

"Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб'єктів господарювання. Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба)", - повідомили у МВС.

Крім того, Кабмін встановив вартість вибору номера при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу у розмірі 300 грн (окрім платних номерних знаків).

У МВС вважають, що таке рішення "забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов'язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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