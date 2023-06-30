У Києві «лежачих поліцейських» можуть замінити на «берлінські подушки»

На дорогах Києва можуть з'явитися "берлінські подушки" на заміну "лежачим поліцейським". Про це йшлось на першій після дворічної перерви Київській майстерні міста, пише спільнота "Пасажири Києва".

"Домовилися про потребу опрацювати найближчим часом питання встановлення "берлінських подушок" на заміну застарілому засобу заспокоєння руху - "лежачим поліцейським". В першу чергу там, де проходить рух громадського транспорту", - зазначають в спільноті.

Берлінська подушка (англ. speed cushion) є штучною нерівністю, яку розташовують на дорозі, для зниження швидкості руху легкових авто.

Ширина подушки є такою, що автівки змушені пригальмовувати й виїжджати на підвищення однією стороною. Водночас спецтехніка та автобуси, що мають ширшу колісну базу просто пропускають цю нерівність між колесами.

Зокрема, "берлінську подушку" без зупинки можуть об'їжджати велосипеди та самокати.

Під час зустрічі активісти та міська влада обговорювали також перспективи впровадження смуг для громадського транспорту, зокрема на вул. Д.Щербаківського та І.Виговського. Окрім того, місто має доопрацювати організацію руху по вул. Рейтарська для більшої зручності використання велоінфраструктури та відповідності чинним нормам ДБН, додають активісти.

"Наголосили на контролі за встановленням при ремонтах та заміни дощоприймальних решіток з подовжніми вирізами, оскільки вони становлять небезпеку велосипедистам", - йдеться у повідомлені.

Київська майстерня міста - це зустріч представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та представників підпорядкованих йому комунальних підприємств з громадськістю, транспортними експертами та урбаністами з приводу якісної реалізації проєктів у транспортній інфраструктурі Києва, яка буде зручною для людей і відповідатиме вимогам сталої мобільності.