У Києві встановили додаткові датчики для вимірювання радіації

У Києві встановили два додаткові датчики для вимірювання рівня радіації в Голосіївському та Святошинському районах. Про це повідомили в КМДА.

Зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації в застосунок "Київ Цифровий". Додаткові пристрої для вимірювання радіації встановили завдяки меценатам без залучення бюджетних коштів.

Щоб отримати інформацію про радіаційний фон у місті, необхідно зайти в розділ моніторингу якості повітря в застосунку "Київ Цифровий". Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

"Користуйтеся цією функцією і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації про стан навколишнього середовища в місті", - кажуть в КМДА.

Датчики вимірювання рівня радіації розташовані на основі міських референтних станцій моніторингу якості повітря за адресами:

* вул. Турівська, 28 (Подільський район);

* вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);

* просп. Правди, 64-Г (Подільський район);

* просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);

* Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);

* вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);

* вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).

В Києві діє мережа із семи високоточних (референтних) пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Дані з пунктів фіксуються щохвилини та зберігаються на сервері для подальшого аналізу. На додачу до референтних, у всіх районах столиці працює 46 індикативних пунктів, які доповнюють високоточні.

Дані з обох видів пунктів моніторингу доступні користувачам застосунку "Київ Цифровий".