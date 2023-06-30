Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві встановили додаткові датчики для вимірювання радіації

12:08 30.06.2023 |

Україна

У Києві встановили додаткові датчики для вимірювання радіації

 

У Києві встановили два додаткові датчики для вимірювання рівня радіації в Голосіївському та Святошинському районах. Про це повідомили в КМДА.

Зараз у столиці діє сім датчиків, які в режимі реального часу передають інформацію про рівень радіації в застосунок "Київ Цифровий". Додаткові пристрої для вимірювання радіації встановили завдяки меценатам без залучення бюджетних коштів.

Щоб отримати інформацію про радіаційний фон у місті, необхідно зайти в розділ моніторингу якості повітря в застосунку "Київ Цифровий". Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

"Користуйтеся цією функцією і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації про стан навколишнього середовища в місті", - кажуть в КМДА.

Датчики вимірювання рівня радіації розташовані на основі міських референтних станцій моніторингу якості повітря за адресами:

* вул. Турівська, 28 (Подільський район);
* вул. Щусєва, 20 (Шевченківський район);
* просп. Правди, 64-Г (Подільський район);
* просп. Берестейський, 97 (Святошинський район);
* Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);
* вул. Вербицького, 26 (Дарницький район);
* вул. Китаївська, 22 (Голосіївський район).

В Києві діє мережа із семи високоточних (референтних) пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Дані з пунктів фіксуються щохвилини та зберігаються на сервері для подальшого аналізу. На додачу до референтних, у всіх районах столиці працює 46 індикативних пунктів, які доповнюють високоточні.

Дані з обох видів пунктів моніторингу доступні користувачам застосунку "Київ Цифровий".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0006
  0,0036
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7096  0,02 0,04 37,3974  0,03 0,08
EUR 40,2283  0,07 0,17 41,1061  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес