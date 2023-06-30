У київському метро вже змінили вивіску на одній з перейменованих станцій

На вказівках та табличках для орієнтирів у київському метрополітені з'явилася нова назва станції "Площа Льва Толстого" - "Площа українських героїв". Відповідне фото опублікували користувачі соцмереж, пише "Наш Київ".

Станція "Площа Льва Толстого" отримала нову назву "Площа Українських героїв" на честь українських героїв різних поколінь. За нову назву проголосували кияни в застосунку "Київ Цифровий".

Під час голосування містяни обирали нову назву також і для станції "Дружби народів". Українці підтримали ідею перейменувати її на честь історичної назви місцевості - "Звіринецька".