Для створення курортів придатні 13% територій України, – ДАРТ

Для рекреаційного використання в Україні придатні близько 13% загальної площі. Наразі в країні налічується 38 курортів, однак більшість із них отримали цей статус ще за радянських часів. Ще 11 курортів окуповані.

"Зараз ми працюємо над переосмисленням та оновленням закону про курорти, адже розуміємо, що дуже важливо створити кращі умови для інвестицій на цих територіях. Досить важко говорити про системний розвиток без оновлення чи реконструкції державного санаторного фонду, матеріально-технічна база якого значно застаріла, без законодавчого закріплення відповідних стимулів", - зазначила глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Вона додала, що, попри те, що в Україні вже понад рік триває активна фаза війни, дуже важливо підготувати базу для відновлення економіки України, а галузі рекреації й туризму стануть одними з найголовніших в цьому напрямку.