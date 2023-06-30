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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацкомісія перегляне рішення про перейменування низки населених пунктів

09:59 30.06.2023 |

Україна

 

Національна комісія зі стандартів державної мови перегляне своє рішення щодо перейменування низки населених пунктів в Україні.

Про це сказав голова Національної комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

"Ми не можемо проігнорувати ці повідомленні і ці офіційні звернення. Ми сьогодні працюємо. Оскільки члени робочої групи є виклачами універстетів, то ми попросили їх про додаткові консультації. Узгоджуємо зараз зміни. Готуємо відповідні документи", - сказав Мозгунов.

Він підкреслив, що питання перейменування входить в повноваження місцевих органів влади, тож пропозиції Нацкомісії носять лише рекомендаційний характер.

Як повідомляв Укрінформ, Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тисяч назв сіл, селищ і міст України, назви яких "не відповідають стандартам державної мови". До переліку потрапило й місто Запоріжжя.

Згодом Міністерство освіти та науки запропонувало скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів.
 

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