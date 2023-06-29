Рада перейменувала популярний гірськолижний курорт Славське

Сьогодні, 29 червня, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування популярного гірськолижного курорту у Карпатах - селища Славське Стрийського району Львівської області. Населеному пункту повернуто історичну назву Славсько. Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк (Голос) та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Проєкт постанови про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області було зареєстровано 13 січня 2023 року.

"Чому Славсько, а не Славське? Бо Славсько було споконвіку! Сьогодні депутати Верховної Ради України повернули селищу історичну назву", - написав Козицький.